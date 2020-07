In der Affäre in Hessen um rechtsextremistische Drohmails gibt es eine erste personelle Konsequenz.

Landespolizeipräsident Münch trat zurück. Der hessische Innenminister Beuth sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", er habe Münchs Bitte um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand akzeptiert. Grund sei, dass Münch Informationen über eine unerlaubte Polizeicomputer-Abfrage nicht an ihn weitergegeben habe, fügte Beuth hinzu.



Bei dem Abruf der Daten ging es um die hessische Linken-Politikerin Wissler. Sie war wenige Tage später in Mails mit der Unterschrift "NSU 2.0" mit dem Tod bedroht worden. Ähnliche Drohungen haben auch andere Personen erhalten, darunter die Berliner Kabarettistin Baydar und die Frankfurter Rechtsanwältin Basay-Yildiz. Daten zu den Mails waren von Polizeicomputern in Frankfurt am Main und Wiesbaden abgerufen worden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft teilte deshalb heute mit, dass sie gegen Unbekannt ermittelt. Innenminister Beuth schließt ein rechtextremes Netzwerk in der hessischen Polizei nicht mehr aus und hatte am Freitag bereits den Leitenden hessischen Polizeidirektor Mener als Sonderermittler eingesetzt.