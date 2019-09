Der von der Berliner Landesregierung geplante Mietendeckel ist laut einem Rechtsgutachten verfassungswidrig.

Das Gutachten hat der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, erstellt. Die Funke Mediengruppe berichtet darüber. Papier verweist darin auf die sogenannte bundesstaatliche Kompetenzordnung. Diese verpflichte alle rechtsetzenden Organe, ihre Regelungen so aufeinander abzustimmen, dass es keine Widersprüche gebe. Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin will eine Mietobergrenze von 9 Euro 80 pro Quadratmeter einführen. Dadurch würde nach Ansicht von Papier die bundespolitisch geregelte Mietpreisbremse ausgehebelt. Sie sieht vor, dass in Gebieten mit einem Mangel an Wohnraum die Mieten innerhalb von drei Jahren maximal um 15 Prozent steigen dürfen.