Rechtsmedizin Insektenforscher sorgen für Freispruch im Mordfall Bailey

In den USA wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Fälle bekannt, in denen Menschen aufgrund von falschen Zeugenaussagen oder erzwungenen Geständnissen verurteilt wurden. Im Fall der 16 Jahre inhaftierten Kirstin Blaise Lobato haben Insektenforscher jetzt deren Unschuld bewiesen.

Von Michael Stang