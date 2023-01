Israel

Rechtsnationalistischer Minister Ben-Gvir besucht Tempelberg - islamistische Hamas spricht von "Verbrechen"

In Israel hat der neue Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir, wie angekündigt den Tempelberg in Jerusalem besucht. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hatte vor dem Besuch gewarnt und spricht heute in einer ersten Reaktion von einem "Verbrechen".

03.01.2023