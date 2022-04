Offener Brief an Kanzler Scholz

Der emeritierte Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie, Reinhard Merkel (Vladimir Balzer)

Im Deutschlandfunk Kultur sagte Merkel, ob Deutschland wegen der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine als Kriegspartei betrachtet werde, entscheide sich leider in Moskau.

Wenn Präsident Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen drohe, gebe es eine moralische Pflicht zum Widerstand. Aber wo diese Pflicht ende, sei schwer zu sagen. "Wenn es ein manifestes Risiko gibt, dass die Eskalation möglicherweise nicht mehr gestoppt werden kann und zu einem atomaren Konflikt führt, dann ist die Schmerzgrenze erreicht," so der Hamburger Rechtsphilosoph. Jenseits davon werde es moralisch verwerflich, weiter dazu beizutragen, dass die Eskalation zunehme und am Ende eine verheerende Katastrophe möglicherweise für die ganze Menschheit entstehe.

Alexander Kluge: Kein Öl ins Feuer gießen

Der Autor und Filmemacher Alexander Kluge ist ebenfalls Unterzeichner des Briefs. Kluge sagte im Deutschlandfunk , man dürfe in diesem Krieg nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Das tue man aber mit der beliebigen, offenen Lieferung von schweren Waffen. Er warf den führenden Politikern und Diplomaten der Ukraine vor, Deutschland moralisch unter Druck zu setzen und zu erpressen. Wörtlich sagte er, es sei eine ganz kleine Gruppe von Politikern, die gewissermaßen die Bundesrepubulik durch Moralisierung auch erpresse, das könne man eindeutig sagen.

Kluge betonte, es dürften nicht mehr Waffen geliefert werden, sondern es müsse eine Vermittlung geben und beide Seiten müssten gezwungen werden, so schnell wie möglich Frieden zu schließen. Bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei seien bereits Dinge angesprochen worden, über die man weiter hätte verhandeln können. Das passiere zur Zeit aber nicht.

"Um jeden Preis Frieden schließen"

Kluge brachte eine Kapitulation ins Spiel. Wörtlich sagte er: "Kapitualiton ist nichts Böses, wenn es den Krieg beendet." Man könne sehen, dass die russische Agression eigentlich gescheitert sei. Und wenn der Gegner schwach sei - in diesem Fall die Russen - dann müsse man versuchen, in diesem Schwächemoment mit ihm zu irgendeinem Kompormiss zu kommen.

Das wichtigste Ziel, so Kluge, müsse es sein, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Zudem müsse man schon jetzt überlegen, wie man die Ukraine wieder aufbauen könne. Das setze voraus, dass man so schnell wie möglich und um jeden Preis Frieden schließe.

Zu den Erstunterzeichnern des offenen Briefs an Bundeskanzler Scholz gehören 28 Prominente, darunter der Schauspieler Lars Eidinger, der Musiker Reinhard Mey und die Journalistin Alice Schwarzer.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.