Die FDP-Bundestagsabgeordneten Kuhle und Martens haben einen Vorschlag für eine vereinfachte strafrechtliche Verfolgung von Hassrede im Internet gemacht. Dafür könnte das Verfahren bei Urheberrechtsverletzungen als Vorbild dienen.

Die zunehmenden Beleidigungen und Drohungen im Netz seien in der Lage, das gesellschaftliche Diskussionsklima in der Gesellschaft, aber auch die Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen zu engagieren, nachhaltig beeinträchtigen, schreiben die beiden Innen- und Rechtspolitiker in einem Gastbeitrag auf t-online.de. Der Staat müsse Opfern strafbarer Handlungen im Internet die Möglichkeit eröffnet, sich gegen Hass und Hetze selbst zu verteidigen.

Vorbild Urheberrecht

Für ein verbessertes Verfahren könne man sich am Urheberrecht orientieren, schlagen Kuhle und Martens vor. Dort habe ein Geschädigter die Möglichkeit, mit Hilfe eines Auskunftsanspruches und einer richterlichen Anordnung die IP-Adresse und den Namen des Schädigers zu erfahren. Eine vergleichbare Regelung solle der Gesetzgeber auch für die Verletzung von Persönlichkeitsrechten einrichten. Wer in den Sozialen Medie beschimpft und beleidigt oder mit dem Tod bedroht werde, führten die beiden aus, könne derzeit nicht rechtssicher dagegen vorgehen. Zwar gelte der Auskunftsanspruch zur IP-Adresse auch bei Persönlichkeitsrechts-Verletzungen, die Generalsklauseln seien aber zu schwammig und es gebe kein etabliertes Verfahren. Betroffene seien damit auf wohlwollende Gerichte angewiesen.

NetzDG - Verfolgung von Straftaten nicht auf Unternehmen verlagern

Bisherige Versuche der Politik, die Verfolgung von Straftaten im Internet zu vereinfachen, seien gescheitert, meinen die FDP-Politiker. Auf Grundlage des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes würde nur ein Bruchteil der problematischen Inhalte gelöscht. Außerdem verlagere das Gesetz die Strafverfolgung vom Staat auf private Akteure. Es sei ein Armutszeugnis, dass die Politik der Justiz nicht zutraut, Straftaten im Internet selbst als solche zu bewerten. Statt das NetzDG auszubauen, müssten vielmehr die Behörden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet besser ausgestattet und professionalisiert werden, fordern Kuhle und Martens.

Fall Künast

Hintergrund des Vorschlags der FDP-Politiker ist das Urteil im Fall Künast. Das Berliner Landgericht hatte entschieden, dass die Grünen-Politikerin sexistische und vulgäre Beleidigungen gegen sie bei Facebook hinnehmen muss. Eine Anwaltskanzlei hat inzwischen Strafanzeige gegen die drei für das Urteil zuständigen Richter Holger Thiel, Katharina Saar und Sonja Hurek gestellt. Der Vorwurf lautet auf Rechtsbeugung. Künast selbst hat Beschwerde auf dem Instanzenweg eingelegt.