Nach der Ankündigung von Strafverschärfungen für sexuelle Gewalt gegen Kinder fordert der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion in Bundestag, Frei, darüber hinausgehende Schritte.

Es müsse zum Beispiel möglich sein, im Internet verdeckt Daten zu beschlagnahmen, um Kriminelle nicht vorzeitig zu warnen, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Zudem müsse auch bei solchen Straftaten Untersuchungshaft leichter angeordnet werden können. Gestern hatte Bundesjustizministerin Lambrecht angekündigt, dass Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie ein Verbrechen mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr werden sollen. Derzeit sind die Taten als Vergehen eingestuft, für die ein Richter auch kürzere Haftstrafen oder im Falle des Besitzes auch nur Geldstrafen verhängen kann.



Auch die maximale Höhe der Freiheitsstrafe soll nach den Plänen der SPD-Politikerin auf 15 Jahre angehoben werden.

Weitere Festnahme in Münster

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall in Münster wurde ein weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen 52-jährigen Mann aus Norderstedt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er ein zehnjähriges Opfer in Münster mindestens einmal schwer sexuell missbraucht hat. Der Mann habe die Tat gestanden, hieß es. Gestern hatte die Polizei mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein durchsucht.



Insgesamt gibt es in dem Missbrauchsfall Münster nun 21 Verdächtige, von denen elf in Untersuchungshaft sitzen.