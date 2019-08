Der frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat Vorwürfe des Rechtspopulismus gegen sich zurückgewiesen.

Menschen, die ihn näher kennen würden, hielten ihn für sozial und damit für eher links und für einen Realisten, sagte er der "Rheinischen Post". So sehe er sich auch. Das Mitglied der Werte-Union aus CDU- und CSU-Politikern, führte aus, er wolle nicht in die rechte Ecke gestellt werden. Nur weil man die Klimapolitik und die Migrationspolitik kritisiere und Bedenken äußere, was einige Punkte der Sicherheitspolitik angehe, sei man nicht automatisch rechts. Der Ausdruck Rechts werde heute inflationär verwendet, um Personen auszugrenzen und um sich mit den Sachargumenten nicht auseinandersetzen zu müssen, führte das CDU-Mitglied aus.



Er bekräftigte seine Kritik an der Migrationspolitik von Kanzlerin Merkel. Er sei nicht in die CDU eingetreten, damit Deutschland eine Migrationspolitik wie jetzt bekomme. Dabei verwies Maaßen auf "millionenfache ungesteuerte Einwanderung, eine geringe Zahl an Abschiebungen, Integrationsdefizite, überproportionale Straftaten von Asylsuchenden, islamistische Terroranschläge, Übergriffe in Schwimmbädern."



Maaßen war im Spätsommer 2018 als Präsident des Bundesverfassungsschutzes wegen umstrittener Äußerungen zu den rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz in die Kritik geraten. Nach weiteren Vorfällen versetzte Innenminister Seehofer Maaßen in den einstweiligen Ruhestand.