Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht die Freiheit der Kunst durch zunehmenden Rechtspopulismus in Europa bedroht.

Je schärfer der Wind der Globalisierung wehe, desto mehr erstarkten rechtspopulistische Bewegungen in Europa, sagte Grütters bei einem Vortrag in Münster.



Presse- und Meinungsfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und die Freiheit der Kunst seien heute nicht mehr überall in Europa garantiert, sondern bedroht, so Grütters. Dabei könne gerade die Kunst eine wichtige Aufgabe bei der Suche nach Heimat und Identitätsstiftung übernehmen. Die Politikerin betonte die Notwendigkeit einer Erinnerungskultur und warb für lebendige Orte der Verständigung, an denen Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit gelebt würden.