Der US-Rechtspopulist Bannon stößt mit seinen Plänen für eine Unterstützung rechter Parteien im Europawahlkampf 2019 in Deutschland auf Widerstand.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, erklärte, Europa dürfe keine Angst vor nationalistischen Kampagnen haben. Europas Werte seien stärker als Bannons Hass und Lügen, sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Die Welt". Der europapolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hahn -CSU-, meinte, man müsse sich gegen jede unzulässige Wahlbeeinflussung wehren. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Schneider, betonte, den Populisten in ganz Europa müsse der Nährboden entzogen werden, indem man die Probleme löse, die die Menschen wirklich umtrieben. Der Schlüssel dafür sei auf vielen Gebieten die europäische Kooperation. Die FDP-Außenpolitikerin Alt sprach von einem Frontalangriff gegen die europäischen Werte. Wohlwollend reagierte AfD-Fraktionschefin Weidel. Sie bezeichnete Bannons Pläne als "spannend und ambitioniert". Bannon, Ex-Berater von US-Präsident Trump, will nach einem Bericht des Nachrichtenportals "The Daily Beast" eine Stiftung gründen, um europäische Rechtspopulisten zu unterstützen.

