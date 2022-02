Hintergrund ist ein Leitartikel der Zeitung, der aus Sicht von Palin ihrer Karriere als politische Kommentatorin geschadet hat. In dem Text mit der Überschrift "America's Leathal Politics" (Amerikas tödliche Politik) hatte die "New York Times" einen Amoklauf in Arizona in Zusammenhang mit einer Anzeige von Palins Unterstützungskomittee gebracht. Die "Times" hatte behauptet, das Gesicht einer bei dem Amoklauf schwer verletzten Politikerin sei in der Anzeige in einem Fadenkreuz abgebildet gewesen - was nicht stimmte. Dafür hatte sich die Zeitung entschuldigt und den Fehler korrigiert.

Palin erklärte, mit ihrer Klage wolle sie Gerechtigkeit für Menschen erreichen, die Wahrheit in den Medien erwarteten. Eigentlich hätte der Prozess schon in der vergangenen Woche beginnen sollen; die überzeugte Impfgegnerin Palin war allerdings durch eine Corona-Infektion außer Gefecht gesetzt. Das hatte sie allerdings nicht davon abgehalten, in New Yorker Restaurants essen zu gehen.

Die Republikanerin war früher Gouverneurin des Bundesstaats Alaska und hatte bei der Präsidentschaftswahl 2008 für das Amt der US-Vizepräsidentin kandidiert.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.