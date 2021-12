Eric Zemmour wurde zwei mal rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt. (picture alliance/dpa/Delphine Goldsztejn)

Ein Mitarbeiter sagte der Nachrichtenagentur AFP, der 63-Jährige habe eine Verletzung am Handgelenk erlitten, als ein Mann ihn auf dem Weg zur Bühne gewaltsam gepackt habe. Nach dem Vorfall absolvierte Zemmour in der Hauptstadt Paris seinen ersten offiziellen Wahlkampfauftritt und erklärte, das Land - wie er sich ausdrückte - "zurückzuerobern" zu wollen. In seiner Rede sprach er zudem von einer - Zitat - "Meute von Politikern, Journalisten und Dschihadisten", von denen er "verfolgt" werde. Zemmour wurde in Frankreich bereits zwei Mal wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt.

Ein Bündnis aus Parteien und Organisationen hatte zu Gegenprotesten aufgerufen. Berichten zufolge kam es dabei zu Rangeleien mit Anhängern Zemmours. In Frankreich finden im kommenden April Präsidentschaftswahlen statt.

