Grünen-Chef Habeck schlägt als Konsequenz aus den Rechtsradikalismus-Vorwürfen gegen hessische Beamte die Einsetzung unabhängiger Polizeibeauftragter vor.

Sie sollten jenseits von Dienstwegen Hinweisen nachgehen können, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Die Vorgänge in Frankfurt am Main seien kein Einzelfall. Ähnlich äußerte sich Journalismus-Professor Tanjev Schultz. Es habe zuletzt mehrerer solcher vermeintlicher Einzelfälle gegeben, was auf ein strukturelles Problem in den Sicherheitsbehörden hinweise, sagte er im Deutschlandfunk.

"Uniformen ziehen Menschen mit autoritärem Charakter an"

Berufe, in denen Uniformen und Waffen getragen würden, zögen traditionell Menschen mit autoritärem Charakter an. Womöglich pflegten sie rechtsextreme Einstellungen und bauten sie aus, wenn sie als Gruppe eine Art Korpsgeist entwickelten. Das Problem trete bei Bundeswehr, Polizei oder Geheimdienst immer wieder auf.



Sechs Polizisten werden aktuell verdächtigt, rechtsextreme Chatnachrichten ausgetauscht zu haben. Der Vorfall soll auch im Zusammenhang mit Morddrohungen gegen die zweijährige Tochter einer Anwältin stehen.