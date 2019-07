Der WDR hat Strafanzeige wegen einer Morddrohung gegen seinen Mitarbeiter Georg Restle gestellt.

Das Schreiben sei dem Anschein nach dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen, teilte eine Sprecherin des Senders mit. Details zum Inhalt nannte sie nicht. Unklar ist auch, ob sich die Anzeige gegen Unbekannt oder eine konkrete Person richtet. Intendant Tom Buhrow sagte, es entsetze und erschüttere ihn, dass es eine Morddrohung gegen einen Mitarbeiter seines Hauses gebe. Restle sei ein ausgezeichneter investigativer Journalist, der die politische Landschaft in Deutschland kritisch begleite.



Der Leiter der Redaktion "Monitor" wird seit längerem massive im Netz angegangen. Am 11. Juli hatte er in einem Kommentar für die "Tagesthemen" gegen die AfD Stellung bezogen. Er bezeichnete die Partei als "parlamentarischen Arm" der Identitären Bewegung. Sie müsse als rechtsextremistisch eingestuft werden.



AfD-Chef Meuthen reagierte in einer Rede darauf. Er sprach von "abstoßenden Feinden der Demokratie" und "Feinden der Freiheit der Meinung und der freien Meinungsäußerung". Dann fügte er hinzu: "Mit uns nicht, mit uns nicht, ihr totalitären Schurken, mit uns macht ihr das nicht." Weiter sagte Meuthen: "Es würde mich wirklich mal interessieren, was eigentlich geschehen würde, wenn sagen wir mal ein Georg Restle von der ARD oder ein Johannes Kahrs von der SPD hier in Cottbus auf diesem Platz ihre absurde Forderung nach einem Verbot der AfD und damit der einzigen wahren Opposition in diesem Land öffentlich wiederholen würden. Ich glaub', ich weiß, was dann passieren würde, denen würde ein mehrtausendfaches lautes 'Haut ab' entgegenschallen." Solches Rufen sei die einzig richtige Antwort, betonte der AfD-Chef.- Restle twitterte daraufhin, Meuthen sei "außer Rand und Band". Gemäßigt sei da (schon lange) nichts mehr.