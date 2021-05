Nach einer sieben Wochen andauernden Sperrung ist die normalerweise stark befahrene Güterzugstrecke am Rhein wieder frei.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, konnten erste Züge wieder fahren, vorerst aber nur auf einem Gleis, das zweite soll am 9. Mai wieder öffnen.



Am 15. März waren bei Kestert nahe dem berühmten Loreley-Felsen tonnenschwere Schieferplatten auf die Gleise der Trasse gestürzt. Verletzte gab es nicht. Seitdem wurden die Güterzüge umgeleitet. Auch viele Fahrgäste mussten in Busse umsteigen. Zur Sicherung des Steilhangs wurden jetzt ein Schutzwall errichtet und riesige Netze befestigt.



Die rechtsrheinischen Gleise zwischen Wiesbaden und Koblenz gehören laut der Deutschen Bahn zu den meistbefahrenen Güterzugstrecken in Europa.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.