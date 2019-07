Die Polizei hat beim Rechtsrock-Konzert in Themar in Südthüringen die Auftritte von zwei der drei Bands vorzeitig abgebrochen.

Ein Sprecher der Polizei sagte, die Musiker hätten gegen Auflagen verstoßen. So habe die Band Sturmgewehr einen Titel gespielt, der auf dem Index stehe. Die Band Unbeliebte Jungs wiederum habe einen Song gespielt, der nicht auf der vorher eingereichten Liste gestanden habe. Beide Bands wurden bis einschließlich Sonntag von den sogenannten "Tagen der nationalen Bewegung" in Themar ausgeschlossen.



Insgesamt nahmen laut Polizei bis zu 380 Personen am ersten Abend des Wochenendes teil. Es gab 18 Strafanzeigen - meist wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinzu kommen Ordnungswidrigkeiten. Heute sind auch Proteste gegen die Konzerte geplant. Dazu haben zivilgesellschaftliche Gruppen, Vereine, Kirchen sowie Linke, SPD und Grüne aufgerufen.



Auf dem Gelände gilt heute ein striktes Alkoholverbot. Am Freitag war Leichtbier mit bis zu 2,7 Prozent Alkohol erlaubt.

Aufwändige Recherche

Die Polizei hat nach einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" Experten für Rechtsrockmusik, die aber anonym bleiben wollen. Sie prüfen die Texte der eingereichten Songs auf strafbare Inhalte. Die Recherche ist dem Bericht zufolge "häufig aufwendig", eine Spezialsoftware gibt es nicht.



Ein weiteres Problem: Jeden Monat kommen bis zu 4.000 neue Alben auf den Markt, die Bandbreite der rechtsextremen Szene reicht demnach von Hiphop und Black Metal bis zu Liedermachern - und alles auch mit Musikerinnen und Musikern aus dem Ausland.

Auch Verbot von Rechtsrock-Konzerten gefordert

Der SPD-Innenpolitiker Grötsch hatte ein Verbot für Rechtsrock-Konzerte gefordert, auf denen neonazistisches Gedankengut verbreitet wird. Im Deutschlandfunk hatte er zudem den Behörden Versäumnisse im Umgang mit dem Rechtsextremismus vorgeworfen. Das Vorgehen des Staates sei in den vergangenen Jahren nicht hart genug gewesen, sagte Grötsch im DLF. Das sei einer der Gründe, warum der Rechtsextremimus wieder salonfähig geworden sei.