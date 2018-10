Bei einem Rechtsrock-Konzert im thüringischen Apolda ist es am Abend zu Ausschreitungen gekommen.

Besucher warfen Steine und Flaschen auf Polizisten, von denen vier leicht verletzt wurden. Das Konzert wurde anschließend aufgelöst. An dem Neonazi-Treffen nahmen nach Polizeiangaben rund 700 Personen teil. Etwa ebenso viele beteiligten sich an der Gegenveranstaltung eines Bürgerbündnisses.



Das Rechtsrock-Konzert hätte ursprünglich am Freitag Abend in der thüringischen Kleinstadt Magdala stattfinden sollen, wurde dort aber von einem Gericht untersagt. Die Veranstalter verlegten es daraufhin ins nahe Apolda.