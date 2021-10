EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Morawiecki haben sich im Europäischen Parlament einen Schlagabtausch geliefert. Insbesondere beim Thema Geld verhärten sich nun die Fronten. Damit spitzt sich der Konflikt zwischen Brüssel und Warschau weiter zu.

Von der Leyen gab sich in Straßburg entschlossen und gesprächsbereit zugleich: Wegen des Streits um die Rechtsstaatlichkeit hat sie dem Mitgliedsland schwere Sanktionen angedroht. Die EU könne und werden es nicht zulassen, dass gemeinsame Werte aufs Spiel gesetzt werden, sagte die Kommissionschefin. Sie sei zutiefst besorgt. Konkret kündigte die Kommissionschefin an, milliardenschwere Corona-Hilfen für Polen erst dann freizugeben, wenn dort Justizreformen rückgängig gemacht werden. Die Unabhängigkeit der polnischen Justiz müsse wiederhergestellt werden. Dazu zähle unter anderem der Abbau der Disziplinarkammer sowie die Wiedereinsetzung entlassener Richter. Für die Regierung in Warschau geht es dabei um Hilfen aus dem gemeinsamen Fonds in Höhe von 36 Milliarden Euro. Von der Leyen betonte, das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts stelle die Grundlage der EU infrage. Zugleich zeigte sich die CDU-Politikerin kompromissbereit. "Wir wollen ein starkes Polen in einem geeinten Europa", sagte sie.



Das polnische Verfassungsgericht hatte in einem Urteil nationales Recht über EU-Recht gestellt. Diese Entscheidung wird von der EU-Kommission als problematisch angesehen, weil sie der polnischen Regierung die Option dazu dienen könnte, ihr unliebsame Urteile des EuGH zu ignorieren.

Morawiecki beklagt "finanzielle Erpressung"

Der polnische Ministerpräsident Morawiecki wies im Parlament Befürchtungen zurück, Polen könnte die EU im Streit verlassen. "Wir sollten keine weiteren Lügen über einen Austritt Polens aus der EU verbreiten", sagte er und fügte hinzu, dass sich sein Land nicht einschüchtern lasse und einen konstruktiven Dialog erwarte. Das Urteil des Verfassungsgerichts ist nach Auffassung von Morawiecki richtig. "Die Kompetenzen der EU haben ihre Grenzen, wir können nicht länger schweigen, wenn sie überschritten werden", sagte Morawiecki. Die EU-Mitgliedsländer müssten Instrumente haben, um auf diese Entwicklung zu reagieren. Um seine These zu untermauern, zitierte er aus Urteilen des Obersten Gerichtshofes in den Niederlanden, des französischen Verfassungsrats und des Bundesverfassungsgerichts. Er bezeichnete die Kritik an Polen als ungerechtfertigte Angriffe und verwahrte sich gegen eine "finanzielle Erpressung". Morawiecki erklärte, dass sich Polen an EU-Verträge halte, aber die Unabhängigkeit seiner Verfassung verteidige.

EVP-Chef Weber: "Indirekter Exit"

Der Fraktions-Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Weber, nannte das Vorgehen in Polen einen "indirekten Exit". Es gebe den Weg, den die Briten gewählt haben, nämlich abzustimmen über den Verbleib. "Es gibt auch den Weg, den Polen jetzt gewählt hat", der bestehe darin, "die Prinzipien Stück für Stück zu hinterfragen", so Weber. "Das können wir nicht dulden", sagte der stellvertretende CSU-Chef im ZDF. "Es kann nicht sein, dass Gelder genommen werden, aber die Prinzipien, die dahinter stehen, die Ideen, die dahinter stehen, unsere Hausordnung im Hause Europas, dass die nicht mehr respektiert wird." Zugleich betonte aber auch Weber: "Ich will keinen 'Polexit^'. Um Gottes Willen. Ich will, dass wir Europa zusammenhalten." Dafür müssten die Staats- und Regierungschefs der EU untereinander und gegenüber Polen Klartext reden. "Wir beschädigen uns selbst", kritisierte Weber. Am meisten freue sich darüber der russische Präsident Putin.

Die Sanktions-Optionen der EU gegen Polen

Abhängig vom Umgang der polnischen Regierung mit dem Urteil stehen der Kommission Druckmittel gegen Warschau zur Verfügung, um eine Einhaltung des EU-Rechts zu erzwingen. So könnte - wie oben erwähnt - sie den Zugriff Polens auf europäische Mittel zur Wiederbelebung seiner Wirtschaft nach der Corona-Pandemie weiterhin blockieren. Die Kommission könnte auch einen Mechanismus aktivieren, der es ermöglicht, Zahlungen von EU-Geldern an ein Mitgliedsland auszusetzen, das die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit in einer Weise verletzt, die den Haushalt oder die finanziellen Interessen der Gemeinschaft beeinträchtigt. Die möglichen Sanktionen gehen bis zum Entzug des Stimmrechts bei EU-Entscheidungen.

