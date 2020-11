Der Chef der Europäischen Volkspartei, Tusk, hat den Ausschluss des ungarischen Ministerpräsidenten Orban aus der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament gefordert.

Tusk schrieb per Twitter, er erwarte von allen Parteien der EVP-Familie eine klare Haltung zugunsten des Grundsatzes der Rechtstaatlichkeit. Der frühere polnische Regierungschef reagierte damit auf das gestrige Veto Ungarns gegen die EU-Finanzplanung bis 2027 und das damit verbundene europäische Hilfspaket zur Überwindung der Corona-Pandemie. Auch Polen legte ein Veto ein. Polnische Parteien gehören aber nicht der EVP-Fraktion an.



Die beiden osteuropäischen Staaten wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll. Beide Länder stehen wegen ihres Umgangs mit der Justiz, den Medien und teils auch der Wissenschaft in der Kritik.



Nun müssen am kommenden Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder über das weitere Vorgehen beraten. Schon heute konferieren die EU-Europaminister.

