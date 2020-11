Ungarns Ministerpräsident Orban hat sich zuversichtlich gezeigt, dass im Streit über den EU-Haushalt eine Lösung erreicht werden kann.

Man sei weiterhin im Gespräch, und am Ende werde letztlich eine Einigung stehen, sagte Orban im staatlichen Rundfunk. Es gebe mehrere Möglichkeiten, den gegenwärtigen Stillstand zu überwinden.



Bei dem Haushaltsstreit geht es um die Finanzplanung der EU bis 2027. Zu dem Etat gehört auch der 750 Milliarden Euro schwere europäische Corona-Wiederaufbaufonds. Ohne einstimmiges Votum der Mitgliedstaaten kann der Haushalt nicht verabschiedet werden.



Ungarn und Polen hatten am Montag ihr Veto gegen den Haushalt eingelegt. Die beiden Länder wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von Geldern künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll. Auch ein Gespräch der EU-Staats- und Regierungschefs gestern Abend hatte keine Lösung gebracht.

