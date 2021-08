Das polnische Verfassungsgericht entscheidet am Mittag darüber, ob EU-Recht Vorrang über nationales Recht erhalten soll.

Der polnische Regierungschef Morawiecki hatte das höchste nationale Gericht im Frühjahr ersucht, in dieser Frage zu entscheiden. Auslöser war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen die umstrittenen Justizreformen in Polen. Die rechtskonservative Regierungspartei PiS steht wegen Verstößen gegen rechtsstaatliche Grundsätze in der EU in der Kritik. Die EU-Kommission hatte die polnische Regierung aufgefordert, den Antrag an das Verfassungsgericht zurückzunehmen und den Vorrang von europäischem vor nationalem Recht anzuerkennen.

