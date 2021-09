Ungarn unterstützt Polen bei dessen Streit mit der EU über die Rechtsstaatlichkeit.

Ministerpräsident Orban nannte den von der EU-Kommission gestellten Antrag auf finanzielle Sanktionen gegen Polen wörtlich "beispiellos". In einem Regierungsbeschluss hieß es, mit diesem Schritt habe die EU zahlreiche Bestandteile der Souveränität eines Mitgliedslandes verletzt. Justizministerin Varga werde nun prüfen, wie Ungarn in das vor dem Europäischen Gerichtshof laufende Verfahren zugunsten Polens eingreifen könne.



Auslöser für den Konflikt ist die umstrittene Justizreform Polens. Die EU-Kommission hatte ihren Sanktionsantrag Anfang der Woche damit begründet, dass die polnische Disziplinarkammer ihre Arbeit fortsetze, um Richter in Polen zu bestrafen. Der EuGH hatte entschieden, dies sei unvereinbar mit EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.