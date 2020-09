Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Barley, hat mehr Druck auf Ungarn und Polen gefordert, damit diese die Rechtsstaatlichkeit wahren.

Die Lage in den beiden Mitgliedsstaaten sei besonders ernst, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es gebe nicht nur einzelne Verfehlungen, sondern der Rechtsstaat werde systematisch umgebaut.

Staaten wie Polen und Ungarn müssten finanziell ausgehungert werden. Die EU-Subventionen seien ein wirksamer Hebel. Barley bekräftigte die Ankündigung der vier großen Fraktionen im Europaparlament, den EU-Haushalt zu blockieren, wenn nicht klare Sanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit vereinbart würden.



Der Haushalt umfasst einen Planungszeitraum von sieben Jahren. Jetzt würden die entscheidenden Weichen für die nächsten Jahre gestellt, betonte Barley: "Wenn wir jetzt aufgeben, dann haben wir sieben Jahre Verhältnisse in Europa, die wir nicht wollen, die mit den Werten der EU nichts mehr zu tun haben."

Rechtsstaats-Mechanismus zahnlos?

Der Rechtsstaats-Mechanismus der EU, der eigentlich vorsieht, dass Staaten bei Verstößen gegen das Rechtsstaatsprinzip sanktioniert werden können, ist seit Jahren in der EU umstritten. Insbesondere die Mitglieder, denen schwere Verstöße vorgeworfen werden, sind dagegen. Unter der aktuellen deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde ein Kompromiss vorgeschlagen, der laut Barley vorsieht, dass nur dann Sanktionen greifen können, wenn auch EU-Subventionen vom Verstoß betroffen sind. Die SPD-Politikerin lehnt dies ab: "So langsam verliert der Mechanismus alle Zähne."

Erstmals EU-Rechtsstaatsbericht

Heute Mittag stellt die EU-Kommission erstmals einen Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in allen 27 Mitgliedstaaten vor. Vorab bekannt geworden ist, dass in einer Reihe von Mitgliedstaaten Verstöße festgestellt wurden. Neben Polen und Ungarn würden auch Bulgarien, Rumänien, Kroatien, die Slowakei, Tschechien, Malta, Spanien und Deutschland erwähnt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Für die Bundesrepublik werfe der Bericht die Frage auf, ob Justizminister in Bund und Ländern gegenüber Staatsanwälten weisungsbefugt sein sollten.

Weiterführende Links:

Niederländische EU-Parlamentarierin: "Regierungschefs schauen bei Rechtsstaatlichkeit weg"

EU-Kommission: Graf Lambsdorff: Keine Abstriche bei Rechtsstaatlichkeit machen

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.