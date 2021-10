Das Europaparlament hat der EU-Kommission im Streit um die Anwendung des neuen Rechtsstaatsmechanismus ein Ultimatum gestellt.

Man werde die Brüsseler Behörde vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen, wenn der Mechanismus nicht bis zum 2. November aktiviert werde, heißt es in einem Brief von Parlamentspräsident Sassoli. Der Rechtsstaatsmechanismus trat bereits im Januar in Kraft, kam aber bislang nicht zur Anwendung. Er erlaubt es der Kommission, Zahlungen an Mitgliedsstaaten zu kürzen, wenn diese gegen Prinzipien des Rechtsstaats verstoßen. Für eine Anwendung kämen derzeit Polen und Ungarn in Betracht. Beide Länder haben vor dem EuGH gegen die Regelung geklagt. Die EU-Mitgliedsstaaten hatten sich bereit erklärt, vor einer Aktivierung des Mechanismus die für kommendes Jahr erwartete Entscheidung der Richter abzuwarten. Mit der nun angekündigten Klage steigt aber der Druck auf die Kommission, schon früher zu handeln.



Zuletzt hatten sich insbesondere zwischen der EU und Polen die Fronten verhärtet, nachdem das polnische Verfassungsgericht in einem Urteil nationales Recht über europäische Normen gestellt hatte. Die EU-Kommission sieht dadurch die Grundlage der Staatengemeinschaft in Frage gestellt und drohte mit Sanktionen.

