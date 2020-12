Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, hat ausgeschlossen, dass die EU Ungarn und Polen im Streit um den Rechtsstaatsmechanismus entgegenkommt.

Der Mechanismus sei dringend notwendig; daran werde es keine Änderungen geben, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk (audio-link). Weber erklärte, es sei möglich, dass die 25 anderen EU-Staaten ohne Polen und Ungarn die Finanzmittel für die Corona-Hilfen außerhalb der EU-Haushaltsplanung beschließen. Er wünsche sich dies nicht, aber wenn jemand glaube, er könne Europa in Geiselhaft nehmen, gebe es diese rechtliche Option. Das müssten die beiden Länder auch wissen.



Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen" prüft die EU-Kommission Möglichkeiten, den europäischen Corona-Aufbaufonds ohne Polen und Ungarn in die Wege zu leiten. Ein solches Vorgehen müsste nicht einstimmig verabschiedet werden, so dass die Mittel an die Einhaltung von Rechtsstaats-Standards geknüpft werden könnten, gegen die Polen und Ungarn bisher ein Veto eingelegt haben.



Der ungarische Regierungschef Orban beharrte auf seiner Haltung. Ungarn werde keine Koppelung des Finanzpakets inklusive Corona-Hilfen an deas Rechtsstaatlichkeitsprinzip nicht akzeptieren, sagte er in Budapest.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.