Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, Keller, hat die geforderte Eröffnung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn verteidigt.

Es gehe hier um fundamentale Rechte. Das sei keine Kleinigkeit, sagte Keller im Deutschlandfunk. Auch wer gewählt sei, habe noch kein Recht, die unabhängige Presse und die Justiz zu beeinflussen. Keller betonte weiter, dass Ungarn der Europäischen Union freiwillig beigetreten sei und Rechte wie die Meinungsfreiheit in der EU für alle Bürger gelten würden.



Die Abgeordneten in Straßburg hatten sich gestern mit Zwei-Drittel-Mehrheit für den Antrag ausgesprochen. Nun müssen die Staats- und Regierungschefs der EU über die Eröffnung eine Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn entscheiden, an dessen Ende der Verlust von Stimmrechten stehen könnte. Die Hürden dafür sind allerdings hoch.



Der Regierung in Budapest wird unter anderem vorgeworfen, sich nicht an demokratische Prinzipien zu halten. Außenminister Szijjarto sprach von "kleinlicher Rache von einwanderungsfreundlich gesinnten Abgeordneten an Ungarn". Es werde geprüft, gegen den Beschluss zu klagen.