Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Lambsdorff, hat sich für weiteren Druck auf die polnische Regierung im Rechtsstreit mit der EU ausgesprochen.

Die polnische Justiz sei nicht mehr unabhängig, sondern unter Kontrolle der Regierung, sagte Lambsdorff im Deutschlandfunk (Audio-Link). Darum sei es sinnvoll, die Gelder des Corona-Aufbaufonds zu blockieren und weitere Schritte zu prüfen. Es sei nicht mehr gewährleistet, dass die EU im Falle von Fehlleitungen der Finanzmittel die Rückzahlung auf dem Rechtsweg erstreiten könne. Trotz dieser Differenzen sei es wichtig, Polen in der Frage der Migration von Flüchtlingen aus Belarus zur Seite zu stehen. Zusammen mit den baltischen Staaten sei Polen das Opfer einer hybriden Kriegsführung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko.

Polnische Europa-Abgeordnete Thun: Wege suchen, damit EU-Geld nicht gestrichen wird

Die polnische Europaabgeordnete Thun sagte im Deutschlandfunk, dass in Europa nicht Polen, sondern die polnische Regierung im Abseits stehe. Die polnischen Bürger seien zu fast 90 Prozent pro-europäisch. Sie litten darunter, dass die Regierung das gemeinsame europäische Recht nicht akzeptieren wolle. Thun, die der EVP-Fraktion angehört, meinte weiter, sie habe den Eindruck, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen entschlossen sei, alle verfügbaren Instrumente gegenüber Warschau einzusetzen. Leider könne das für die Bürger des Landes sehr schmerzhaft sein. Man müsse nach Wegen suchen, damit die EU-Gelder nicht gestrichen würden. So könne man sie beispielsweise Geld direkt an lokale Behörden leiten, die das europäische Recht respektierten.

Streit um Rechtsstaatsmechanismus: EU-Parlament macht Kommission Druck

Das Europaparlament hat der EU-Kommission im Streit um die Anwendung des neuen Rechtsstaatsmechanismus ein Ultimatum gestellt. Man werde die Brüsseler Behörde vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen, wenn der Mechanismus nicht bis zum 2. November aktiviert werde, heißt es in einem Brief von Parlamentspräsident Sassoli. Der Rechtsstaatsmechanismus trat bereits im Januar in Kraft, kam aber bislang nicht zur Anwendung. Er erlaubt es der Kommission, Zahlungen an Mitgliedsstaaten zu kürzen, wenn diese gegen Prinzipien des Rechtsstaats verstoßen. Für eine Anwendung kämen derzeit Polen und Ungarn in Betracht. Beide Länder haben vor dem EuGH gegen die Regelung geklagt. Die EU-Mitgliedsstaaten hatten sich bereit erklärt, vor einer Aktivierung des Mechanismus die für kommendes Jahr erwartete Entscheidung der Richter abzuwarten. Mit der nun angekündigten Klage steigt aber der Druck auf die Kommission, schon früher zu handeln.

Rechtsstreit mit Polen soll auch Thema auf EU-Gipfel sein

Zuletzt hatten sich insbesondere zwischen der EU und Polen die Fronten verhärtet, nachdem das polnische Verfassungsgericht in einem Urteil nationales Recht über europäische Normen gestellt hatte. Die EU-Kommission sieht dadurch die Grundlage der Staatengemeinschaft in Frage gestellt und drohte mit Sanktionen. Auf dem heute in Brüssel beginnenden zweitägigen EU-Gipfel werden sich die Staats- und Regierungschefs mit steigenden Energiepreisen und der Migration an der EU-Ostgrenze befassen. Der Rechtsstreit zwischen Polen und der Union steht zwar nicht offiziell auf der Tagesordnung, wird aber wohl auch ein Thema sein.