Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Lambsdorff, hat sich für weiteren Druck auf die polnische Regierung im Rechtsstreit mit der EU ausgesprochen.

Die polnische Justiz sei nicht mehr unabhängig, sondern unter Kontrolle der Regierung, sagte Lambsdorff im Deutschlandfunk (Audio-Link). Darum sei es sinnvoll, die Gelder des Corona-Aufbaufonds zu blockieren und weitere Schritte zu prüfen. Es sei nicht mehr gewährleistet, dass die EU im Falle von Fehlleitungen der Finanzmittel die Rückzahlung auf dem Rechtsweg erstreiten könne.



Trotz dieser Differenzen sei es wichtig, Polen in der Frage der Migration von Flüchtlingen aus Belarus zur Seite zu stehen. Zusammen mit den baltischen Staaten sei Polen das Opfer einer hybriden Kriegsführung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko.



Auf dem heute in Brüssel beginnenden zweitägigen EU-Gipfel werden sich die Staats- und Regierungschefs unter anderem mit der Migration an der EU-Ostgrenze befassen. Der Rechtsstreit zwischen Polen und der Union steht zwar nicht offiziell auf der Tagesordnung, wird aber wohl auch ein Thema sein.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.