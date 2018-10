Nicht schon wieder Chemnitz - ist der erste Gedanke. Der Zweite: Jetzt wird durchgegriffen und das ist gut so. Die alarmierenden Bilder von Chemnitz, wo vor gut einem Monat das Gewaltmonopol des Staates auf Messers Schneide stand, sind unvergessen. Die weltweit verbreiteten Bilder des Hasses, der wutverzerrten Fratzen, die verhetzenden Parolen und Plakate sowie die Beinahe-Ohnmacht des Staates haben aufgerüttelt. Wann, wenn nicht jetzt, muss die Demokratie geschützt und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die uns so viele Freiheiten bietet, verteidigt werden? Das sieht offenbar auch der Generalbundesanwalt so und hat heute durchgegriffen, mit einem großen Polizeieinsatz in Sachsen und in Bayern.

Anschlag geplant

Nun ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen eine Gruppierung aus der rechtsextremen Chemnitzer Szene, die ersten Erkenntnissen zufolge einen Anschlag am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, geplant hatte. Was genau ist noch nicht bekannt. Den insgesamt sieben Männern zwischen 20 und 30 Jahren wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Unter dem martialischen Namen "Revolution Chemnitz" soll sich die Gruppe knapp zwei Wochen nach den Ausschreitungen von Chemnitz gebildet haben. Ihr Ziel: Angriffe auf Ausländer und Andersdenkende. Sie sollen sogar versucht haben, sich Schusswaffen zu besorgen, so die ersten Erkenntnisse der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Einen sogenannten Probelauf für später geplante Aktionen gab es demnach bereits Mitte September, als vier der sieben Männer als selbsternannte Bürgerwehr eine Gruppe von Ausländern mitten in Chemnitz verbal und tätlich attackierten. Damals verhaftete die Polizei den mutmaßlichen Rädelsführer, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Die Angreifer sollen der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz angehören und sich nach eigenen Angaben zu den führenden Köpfen der rechtsextremistischen Szene Sachsens zählen.

Radikalisierung ernst nehmen

Mit den heutigen Festnahmen konnte ein geplanter Anschlag verhindert werden. Es ist zu hoffen, dass die Ermittler wichtige Erkenntnisse über die Strukturen und Strategie der rechtsextremistischen Szene in Sachsen und darüber hinaus gewinnen können, um mögliche weitere Netzwerke auch bundesweit aufzudecken und unschädlich zu machen. Dass die Bundesanwaltschaft heute die Ermittlungen übernommen hat, ist kein Makel für Sachsen. Es ist vielmehr Ausdruck dessen, dass man die terroristische Gefahr rechtsgerichteter Gruppieren sehr ernst nimmt. Es geht dabei auch um die Frage, wann und wie aus Protest Terror wird? In der als terroristisch eingestuften, gleichfalls sächsischen "Gruppe Freital", deren Mitglieder im März dieses Jahres zu teils hohen Haftstrafen verurteilt wurden, hatten die Aktivitäten mit der Bildung einer sogenannten "Bürgerwehr" begonnen. Das ist eine Parallele zum heutigen Fall aus Chemnitz und zeigt, wie brenzlig die Lage werden kann, wenn gewisse Tendenzen zur Radikalisierung nicht ernst genommen werden.