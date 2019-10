In Zwickau haben Unbekannte einen in Gedenken an ein Mordopfer der rechten Terrorzelle NSU gepflanzten Baum abgesägt.

Oberbürgermeisterin Findeiß teilte mit, der Vorfall zeuge von Intoleranz, mangelndem Demokratieverständnis und von Verachtung gegenüber Terroropfern und ihren Angehörigen. Die Eiche erinnerte an Enver Simsek, der am 9. September 2000 von den Terroristen Mundlos und Böhnhardt in Nürnberg mit neun Schüssen tödlich verletzt wurde. - Die 2011 aufgeflogene NSU-Zelle hatte zuletzt in Zwickau im Untergrund gelebt. Ihr werden zehn Morde zur Last gelegt.