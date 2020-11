Ein gerichtlich bestellter Gutachter hat den Halle-Attentäter als voll schuldfähig eingestuft.

Das erklärte vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Der Prozess gegen Stephan B. begann im Juli. Ihm werden unter anderem zweifacher Mord, mehrfacher Mordversuch und Volksverhetzung zur Last gelegt. B. soll am 9. Oktober vergangenen Jahres während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht haben, in die Synagoge in Halle einzudringen. Anschließend erschoss er auf offener Straße eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Bislang sind mögliche Fortsetzungstermine bis Dezember eingeplant.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.