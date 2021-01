Medienberichte zufolge sind mit Blick auf die rechtsextreme Terrorgruppe NSU neue Verbindungen aufgetaucht.

Wie das Magazin der "Spiegel" und die "Deutsche Presse-Agentur berichten, soll eine vom Generalbundesanwalt angeklagte Frau Kontakte zu zwei verurteilten Helfern des NSU gehabt haben. Die 55-Jährige sei in der Gefangenenbetreuung aktiv gewesen und habe mit Gesinnungsgenossen gearbeitet, heißt es unter Berufung auf Ermittler. Die Bundesanwaltschaft hatte vor kurzem gegen die Frau Anklage wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erhoben. Die derzeit in Haft befindliche Frau soll einen Brandanschlag auf Amtsträger oder Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland vorbereitet haben. Im Sommer des vergangenen Jahres habe sie mögliche Anschlagsopfer bereits auskundschaftet, heißt es.

