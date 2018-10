Nach der Enttarnung einer Gruppe mutmaßlicher Rechtsterroristen in Sachsen werden vier Festgenommene heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt.

Bei drei Männern wurde bereits Untersuchungshaft angeordnet. Die sieben Personen stehen im Verdacht, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Die Gruppe "Revolution Chemnitz" soll gewalttätige Angriffe und Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehören die Festgenommenen der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene an. Die Gruppe soll sich im September kurz nach den fremdenfeindlichen Übergriffen und Protesten in Chemnitz gegründet haben.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt zeigte sich alarmiert über die Radikalisierung der rechten Szene. Sie sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Rechtsstaat müsse mit aller Härte gegen rechten Terrorismus vorgehen. Es dürfe keinen zweiten NSU geben. Wenn Teile der Bundesregierung die Gefahr von rechts verharmlosten, sei dies fahrlässig, so die Grünen-Politikerin.