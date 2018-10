Nach der Festnahme mutmaßlicher Rechtsterroristen aus Chemnitz ist für vier weitere von ihnen Untersuchungshaft angeordnet worden.

Damit seien nun gegen insgesamt acht Männer Haftbefehle in Kraft, erklärte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Sie alle stünden im Verdacht, die rechtsextremistische Vereinigung "Revolution Chemnitz" gegründet zu haben. Diese plante nach Einschätzung der Behörde gewalttätige Angriffe auf Ausländer und politisch Andersdenkende. Sieben der Männer wurden am Montag festgenommen, ein achter bereits Mitte September. Die Gruppe soll sich spätestens am 11. September gegründet haben. Ende August war in Chemnitz ein Deutscher vermutlich von einem Syrer und einem Iraker niedergestochen worden. Daraufhin hatte es in der sächsischen Stadt ausländerfeindliche Proteste und Ausschreitungen gegeben.



Mit den Festnahmen befasst sich in seiner nächsten Sitzung auch das Parlamentarische Kontrollgremium, das die Geheimdienste kontrolliert.