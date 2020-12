Im Prozess zum rechtsterroristischen Anschlag von Halle ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Zudem stellte das Oberlandesgericht Naumburg die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren unwahrscheinlich macht.

Der 28-Jährige Antisemit war wegen zweifachen Mordes, mehrfachen Mordversuchs, Körperverletzung, räuberischer Erpressung und Volksverhetzung angeklagt. Mit dem Urteil geht gut 14 Monate nach dem Anschlag von Halle der Prozess zum Attentat zu Ende. Er lief seit Juli vor dem Oberlandesgericht Naumburg, fand aus Platzgründen jedoch in Magdeburg statt.

Keine Reue beim Täter

Die Vorsitzende Richterin Mertens erklärte, die Gesellschaft müsse vor dem Täter geschützt werden. Nach Ende der Urteilsverkündung warf er einen Gegenstand in Richtung der Nebenkläger. Es handelte sich offenbar um einen zusammengerollten Hefter oder eine Mappe. Wie ein dpa-Reporter weiter berichtete, packten ihn Wachleute und trugen ihn aus dem Gerichtssaal.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte den Prozess und das Urteil ein wichtiges Zeichen gegen Antisemitismus. Kritik an dem Urteil kommt aus den Reihen der Nebenkläger. Rechtsanwältin Kristin Pietrzyk sagte dem Portal "Belltower.News", das Gericht habe die These des isolierten Einzeltäters bestätigt und alle Aussagen von Sachverständigen zur gesellschaftlichen Verbreitung und Kontinuität von Antisemitismus und Rassismus außer Acht gelassen. Weitere Reaktionen bilden wir auch hier ab.

Das hilf- und wehrlose Opfer habe ihn angefleht, nicht zu schießen

Der geständige Verurteilte hatte am 9. Oktober 2019 versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, in der der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur gefeiert wurde. Mehr als sieben Minuten lang bemühte er sich schwerbewaffnet, seinen Plan umzusetzen, möglichst viele Menschen zu töten.



Anschließend habe er aus Frust heimtückisch und feige der 40-jährigen Passantin Jana Lange. mit der Maschinenpistole in den Rücken geschossen. Den 20-jährigen Kevin Schwarze im Döner-Imbiss habe er regelrecht hingerichtet, hieß Das hilf- und wehrlose Opfer habe ihn angefleht, nicht zu schießen.

Mann aus Somalia mit Fluchtwagen angefahren

Auf seiner Flucht schoss der Mann auf Polizisten. Zudem fuhr er mit dem Fluchtwagen Abdi Raxmaan Aftax Ibrahim an, einen jungen Mann aus Somalia. In einem Dorf bei Halle schoss er auf einen Mann und eine Frau, nachdem diese ihm ihr Auto nicht geben wollten. In einer Werkstatt erpresste der damals 27-Jährige dann ein Taxi, das die Polizei mit Hilfe des Taxifahrers orten konnte. Anschließend nahmen Polizisten ihn fest.



Die Nebenklage hatte gefordert, die Verletzung von Ibrahim mit dem Auto ebenso als Mordversuch zu werten wie die Tatsache, dass auch der Besitzer des Imbiss, Ismet Tekin, im Kugelhagel des Täters gestanden habe. Dem kam das Gericht nicht nach. Die Mordabsicht habe in beiden Fällen nicht nachgewiesen werden können, hieß es. Nebenklägerin Christina Feist sagte "Belltower.News" dazu, sie einerseits froh über das Ende des Prozesses, aber auch wütend, dass Tekin und Ibrahim damit juristisch nicht vollständig als Betroffene des Anschlags anerkannt worden seien. Ähnlich äußerte sich Tekins Anwalt, Onur �zata, im Deutschlandfunk. Man sei "sehr enttäuscht" und irritiert über die Entscheidung, betonte er. Auch die Schriftstellerin, Esther Discherit, die den Prozess beobachtet hatte, äußerte Kritik in die gleiche Richtung. Im Deutschlandfunk Kultur ergänzte sie, zudem sei die "Lobeshymne", die das Gericht auf die Polizei gesungen habe, überhaupt nicht nachvollziehbar.

Eltern des Attentäters machten von Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch

Bundesanwaltschaft und Nebenklage hatten sich für die Höchststrafe für den Angeklagten ausgesprochen. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer kein anderes Strafmaß gefordert. Der Mann hatte die Taten gestanden und mit antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Verschwörungstheorien begründet. Der Angeklagte hatte jede Reue vermissen lassen. Viel mehr betonte er, dass er weitere Menschen töten würde, wenn er die Gelegenheit dazu hätte.



Die Eltern des Mannes hatten vor Gericht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Die Nebenklage glaubte dem Angeklagten nicht, dass seine Eltern nichts von seinen Plänen gewusst hatten. Die Waffen, die er zum Anschlag nutzte, hatte er bei ihnen gebaut und versteckt.

Größter Prozess in Sachsen-Anhalt

Das Verfahren galt als größter und meist beachteter Prozess in der Geschichte Sachsen-Anhalts. 79 Zeugen und 15 Sachverständige befragte das Gericht, 45 Überlebende und Hinterbliebene wurden als Nebenkläger zugelassen, vertreten von 23 Anwälten.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.