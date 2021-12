Der Staatsrechtler Christoph Möllers. (imago / Stockhoff)

Die Spaltung sei erst einmal eine Behauptung ohne Nachweis, sagte der Professor von der Humboldt-Universität in Berlin der Zeitung "Die Welt". Mit dieser Behauptung würden "extreme Minderheiten" einen Anspruch auf Einfluss erheben, der ihnen gemessen an ihrer Größe nicht zustehe. Mutlose Politiker griffen das auf, um Konflikte zu vermeiden, die zum demokratischen Prozess gehörten. Ohnehin würden gewaltbereite Minderheiten die politische Unterschiede in einer Gesellschaft nicht verschärfen, erklärte Möllers. Sie könnten aber umgekehrt zu "Solidarisierungseffekten" führen. Das gelte für militante Impfgegner ebenso wie für die RAF oder islamistische Terroristen.

