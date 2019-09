Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungsunternehmen spricht sich dafür aus, für Lithium-Ionen-Akkus ein Pfand zu erheben.

Beim Kauf bestimmter Akku-Geräte sollten 50 Euro hinterlegt werden müssen. Gelten solle dies für Geräte mit Akkus ab einer Energiedichte von neun Volt. Betroffen wären zum Beispiel E-Bikes und Scooter, aber auch Mähroboter, Handstaubsauger und Akkuschrauber. Verbandspräsident Kurth sagte der "Welt am Sonntag", es müsse weh tun, bei der Entsorgung auf das Pfand zu verzichten. Nur so werde den Akkus ein Wert zugeschrieben, der einen fachgerechten Umgang am Ende des Lebenszyklus' ermögliche.



Grund für die Forderung sind zahlreiche Brände von Entsorgungsfahrzeugen, auf Betriebshöfen und in Sortieranlagen, die nach Einschätzung des BDE durch falsch entsorgte Batterien und Akkus entstanden sind.