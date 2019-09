Die Redakteursausschüsse im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben sich in der Debatte um den "Weltspiegel"-Sendetermin hinter die ARD-Auslandskorrespondenten gestellt.

Die Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse richtete einen Appell an die Intendantinnen und Intendanten der ARD, das Journal an seinem angestammten Sendeplatz am Sonntag um 19.20 Uhr direkt vor der "Tagesschau” zu lassen. Der "Weltspiegel" stehe für hochkompetente und hintergründige Information über die Geschehnisse außerhalb Deutschlands. Diese seien unerlässlich in einer Zeit, in der die Weltpolitik immer kontroverser und konfrontativer werde. Ähnlich hatten sich bereits die Auslandkorrespondentinnen und -korrespondenten in einem gemeinsamen Brief geäußert.



Nach Angaben des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm beraten die Intendantinnen und Intendanten bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche ein neues Programmschema für den Sonntag im Ersten. Dieses wird nötig, da die Vorabendserie "Lindenstraße" demnächst eingestellt wird. Zur Diskussion steht dabei eine "Sportschau" vor den 20-Uhr-Nachrichten und damit die Verschiebung des "Weltspiegels". Die Redakteursvertreter bezeichneten das als "Einknicken vor der Quote".