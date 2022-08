Das Gebäude des Rundfunks Berlin-Brandenburg (IMAGO / Schöning)

Alle, die in der Ära Schlesinger von Boni profitiert hätten, hätten dieses System mitgetragen. Deshalb könne man nicht darauf vertrauen, dass mit dieser Geschäftsführung eine lückenlose Aufklärung möglich sei. In den Prozess der Neuaufstellung müsse die Belegschaft einbezogen werden. "Nur wer das Vertrauen der Belegschaft genießt, kann glaubwürdig aufarbeiten und den Sender neu aufstellen."

Buhrow: Von neuen Vorwürfen erfährt man immer erst aus der Presse

Zuvor hatten die Intendantinnen und Intendanten der ARD der RBB-Geschäftsleitung das Vertrauen entzogen. Der ARD-Vorsitzende Buhrow sagte, von neuen Vorwürfen gegen den RBB erfahre man immer erst aus der Presse. Man gehe nicht mehr davon aus, dass der Spitze des Senders die Aufarbeitung der Vorfälle gelinge.

Auch der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Knuth, warf der RBB-Führung vor, mehrfach eingeforderte Transparenz nicht hergestellt zu haben. Zugleich betonte er, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RBB gelte die Solidarität aller. Sie seien und blieben Teil der ARD-Familie und könnten sich der Unterstützung der übrigen Sender sicher sein.

Überall: Vorgang zeigt Not, in der die ARD ist

Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Überall, sagte in einem Interview mit "tagesschau24", es sei ein einzigartiger Vorgang, dass die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten in Deutschland, die ARD, sich von einem ihrer Mitglieder distanziere. Es zeige auch die Not, in der man insgesamt als ARD und öffentlich-rechtlicher Rundfunk jetzt sei. "Ich denke, es ist der Versuch eines Befreiungsschlags. Und es liegt jetzt am RBB, ob der tatsächlich gelingt", betonte Überall.

