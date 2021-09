Deutschland wird sich nach den Worten von Bundespräsident Steinmeier auch nach der Bundestagswahl stark außen- und europapolitisch engagieren. Das unterstrich Steinmeier in der UNO-Generaldebatte in New York. Es war die erste Rede eines Bundespräsidenten vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen seit fast 40 Jahren.

Das Staatsoberhaupt betonte, die Partner könnten sich auf Deutschland verlassen. "In dieser Zeit des politischen Übergangs in meinem Land möchte ich Ihnen versichern: Deutschland bleibt auch nach dieser Wahl ein Land, das um seine internationale Verantwortung weiß und sie wahrnimmt." Deutschland sei davon überzeugt, dass große, offene Menschheitsfragen nur durch "noch weit mehr Zusammenarbeit" beantwortet werden könnten. Im Hinblick auf Europa sprach Steinmeier sich für eine starke gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aus. Er teile dabei die französische Haltung.

Stärker werden bei "Verteidigung und Verhandlung"

Der Anspruch, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, gelte für jede deutsche Regierung, erklärte der Bundespräsident. Die heutige Weltlage sei ernüchternd, betonte Steinmeier und verwies dabei insbesondere auf die Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan. Der Bundespräsident führte aus, die Weltgemeinschaft müsse stärker im Sinne von Verteidigung, aber auch im Sinne von Verhandlung werden.



Zugleich erinnerte er auch die USA, China und Russland an ihre Verantwortung für den Rest der Welt. Die Vereinten Nationen seien "kein wertneutraler Boxring der Weltmächte". Die Vorrechte, die sie genössen, hätten ihre Berechtigung nur, solange sie die internationale Friedensordnung im Interesse aller förderten und erhielten.

Warnung vor "Rückfall in nationale Egoismen"

Auch mit Blick auf den Klimawandel rief Steinmeier zur Zusammenarbeit auf und erklärte: "Vor diesem dramatischen Hintergrund ist der Rückfall in nationale Egoismen, vor dem ich warne, mehr als nur ein Schritt zurück in die Vergangenheit. Er ist Raubbau an unserer gemeinsamen Zukunft."

