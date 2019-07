Die Kandidatin für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin, von der Leyen, wirbt im Europaparlament um Zustimmung. Europa müsse seine Einheit wieder entdecken, sagte sie vor den Abgeordneten in Straßburg. So könne man die Herausforderungen von heute in die Chancen von morgen verwandeln. Sie wolle, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werde.

Die bisherigen Klimaziele reichten dazu nicht aus, erklärte von der Leyen. Die EU werde sich an die Spitze der internationalen Verhandlungen setzen, um die Welt zu gemeinsamem Handeln zu bewegen. In den ersten 100 Tagen ihrer Amtstätigkeit werde sie ein europäisches Klimaschutzgesetz vorlegen, versprach sie. Zur Finanzierung solle ein Teil der Europäischen Investitionsbank in eine "Klimabank" umgewandelt werden.

Rede auf Französisch, Deutsch und Englisch

Von der Leyen begann ihre Rede in französischer Sprache und bezog sich zum Auftakt auf die frühere Parlamentspräsidentin Simone Veil. Sie und viele weitere Pionierinnen hätten dazu beigetragen, dass nun erstmals eine Frau Kommissionspräsidentin werden könne. Im Verlauf der Rede wechselte die CDU-Politikerin in die deutsche und dann in die englische Sprache.



Nach von der Leyens Auftritt folgt eine Debatte, bevor sich die Fraktionen zu internen Gesprächen zurückziehen. Die Abstimmung ist dann für den Abend vorgesehen. Von der Leyen benötigt für die Wahl zur Kommissionspräsidentin 374 Stimmen. Ob sie diese bekommt, ist ungewiss. Die SPD-Abgeordneten ebenso wie Grüne und Linke im EU-Parlament haben ein Nein angekündigt.



Von der Leyen hat angekündigt, unabhängig vom Ausgang der Wahl morgen ihr Amt als Verteidigungsministerin niederzulegen.