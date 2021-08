US-Vizepräsidentin Harris hat vor einer Bedrohung durch das Verhalten Chinas im Südchinesischen Meer gewarnt.

In einer Rede in Singapur warf sie Peking Nötigung und Einschüchterung vor. Das Vormachtstreben Chinas in der Region untergrabe eine regelgestützte Ordnung und gefährde die Souveränität von Nationen, erklärte Harris. Angesichts dessen stünden die USA an der Seite ihrer Verbündeten und Partner. Singapur und die Vereinigten Staaten pflegen seit langem enge Verbindungen; der Stadtstaat ist Stützpunkt der amerikanischen Marine in Südostasien.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.