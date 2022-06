Russlands Präsident Putin will heute vor dem 25. Wirtschaftsforum in St- Petersburg sprechen. (imago/SNA/Ramil Sitdikov)

Es wird erwartet, dass Putin die Strafmaßnahmen gegen Russland erneut als illegal verurteilen wird. Nach Angaben des Kreml will Putin in seiner Rede außerdem auf - so wörtlich - "unfaire" Wettbewerbs- und Handelsbedingungen eingehen. Zudem soll es um die internationale Lebensmittelversorgung gehen.

Auch der chinesische Präsident Xi Jinping will sich bei dem hochrangigen Wirtschaftstreffen äußern - Xi ist nicht persönlich angereist, sondern wird per Videoübertragung dazugeschaltet. Zu dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg sind zahlreiche Vertreter aus Asien und Afrika eingeladen - allerdings keine Abgesandten aus Ländern, die die russische Regierung als "unfreundlich" bezeichnet. Dazu gehören unter anderem die EU-Staaten und die USA.

