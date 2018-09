Bundespräsident Steinmeier beklagt, dass die Debatte über die Demokratie in Deutschland von einer "merkwürdigen Lust am Untergang" getrieben sei.

Er sagte auf dem Kongress der Deutschen Politologen in Frankfurt am Main, man könne die Demokratie auch krankschreiben und in die Depression hineinreden. Es gebe schon zu viele, die sich wohlfühlten im Schlechtreden dieses Landes. Wörtlich sagte er: "Auch in unserem Land beobachten wir heute eine Dauerempörung, eine sozialmoralische Rage, mit der Gruppen regelrecht gegeneinander in den Kulturkampf ziehen." Er hätte aber nichts dagegen, wenn die öffentlichen Abgesänge auf die Demokratie zu einem Weckruf für alle Demokraten würden. Der Bundespräsident forderte, den Begriff der Demokratie wieder zu schärfen und ihn nicht denjenigen zur Manipulation zu überlassen, die illiberale oder autoritäre Ziele verfolgten.



Steinmeier betonte, die Parteien sollten die Distanz zum Bürger verringern und die Auseinandersetzung mit ihren Wählerinnen und Wählern suchen. Dieser Dialog sei in der Demokratie unerlässlich und unersetzlich.