Russlands Präsident Putin hat sich dafür ausgesprochen, russisches Gesetz künftig über die internationale Rechtsprechung zu stellen.

Putin sagte in einer Rede zur Lage der Nation, seiner Meinung nach sei es an der Zeit, der russischen Verfassung Vorrang einzuräumen. Internationale Verträge und Urteile sollten nur noch unter Vorbehalt gelten.



Derzeit steht in Russland internationales Recht über dem nationalen. Jedes Jahr wenden sich hunderte russische Bürger zum Beispiel an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil sie ihre Rechte im eigenen Land nicht gewahrt sehen.