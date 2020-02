Ein strahlender Präsident und eine Oppositionsführerin, die den Text seiner Rede zerreißt: Im US-Kongress sind kurz vor dem Abschluss des Amtsenthebungsverfahren noch einmal die politischen Gegensätze der USA aufeinandergeprallt. Anlass war die traditionelle Rede zur Lage der Nation, in der Trump seine Wirtschaftspolitik lobte.

Die Wirtschaft boome und stehe so gut da wie nie zuvor, erklärte der US-Präsident. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr; die Einkommen seien gestiegen. Zudem bekräftigte er seine Einstellung zur Einwanderungspolitik. Migranten sollten an der Überquerung der südlichen US-Grenze gehindert werden, betonte er.



Ferner kritisierte der Präsident den Plan der Demokraten zur Ausweitung einer staatlich finanzierten Krankenversicherung. Die Rede stand unter dem Motto "Das große amerikanische Comeback". Von republikanischen Senatoren und Abgeordneten erhielt Trump immer wieder kräftigen Applaus, während Demokraten die Rede teilweise kopfschüttelnd quittierten. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Pelosi, zerriss demonstrativ ihre Kopie von Trumps Manuskript.

Demokraten: "Millionen Menschen haben Mühe, über die Runden zu kommen"

Die Gouverneurin Whitmer widersprach in ihrer Antwortrede für die Demokraten Trumps Darstellung der wirtschaftlichen Lage. Wichtig sei nicht, was der Präsident über den Aktienmarkt sage, sondern dass Millionen Menschen in den USA Mühe hätten, über die Runden zu kommen. An die Wähler gerichtet sagte Whitmer: "Es ist ziemlich einfach: Die Demokraten versuchen, Ihre Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die Republikaner in Washington versuchen, sie Ihnen wegzunehmen."



Die Aussprache zur Lage der Nation fand kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten statt. Heute Abend tritt der Senat zusammen, um über die Anklagepunkte abzustimmen. Es gilt als sicher, dass der Präsident von der republikanischen Mehrheit in der Kongresskammer freigesprochen wird. Interessant wird aber sein, ob einzelne Senatorinnen und Senatoren von der jeweiligen Parteilinie abweichen.