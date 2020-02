US-Präsident Trump hat eine positive Bilanz seiner Wirtschaftspolitik gezogen. Die Wirtschaft boome und stehe so gut da wie nie zuvor, sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation im Kongress. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr; die Einkommen seien gestiegen.

Zudem bekräftigte Trump seine Einstellung zur Einwanderungspolitik. Migranten sollten an der Überquerung der südlichen US-Grenze gehindert werden, betonte er. Ferner kritisierte der Präsident den Plan der Demokraten zur Ausweitung einer staatlich finanzierten Krankenversicherung. Die Rede stand unter dem Motto "Das große amerikanische Comeback". Von republikanischen Senatoren und Abgeordneten erhielt Trump immer wieder kräftigen Applaus, während Demokraten die Rede teilweise kopfschüttelnd quittierten.



Für die Demokraten wollte die Gouverneurin des Bundesstaats Michigan, Whitmer, auf Trumps Rede antworten. Er hielt sie kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn. Heute Abend tritt der Senat zusammen, um über die Anklagepunkte abzustimmen. Es gilt als sicher, dass der Präsident von der republikanischen Mehrheit in der Kongresskammer freigesprochen wird.