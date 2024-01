Weltwirtschaftsforum in Davos (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Aus Deutschland reisen Wirtschaftsminister Habeck und Außennministerin Baerbock an. Bundeskanzler Scholz ist in diesem Jahr nicht dabei. Neben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und NATO-Generalsekretär Stoltenberg wird auch der chinesische Premierminister Li zu den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums sprechen. Erstmals seit Jahren ist damit auch ein Spitzenvertreter Pekings dabei. Ebenfalls in die Schweiz gereist ist der ukrainische Präsident Selenskyj. Am Abend verkündete er gemeinsam mit der schweizerischen Präsidentin Amherd in Bern, beide Länder wollten einen Friedensgipfel organisieren.

Die Planung beginne umgehend, aber es gebe noch keinen konkreten Termin. Eine Einladung an Russland ist nach Angaben Selenskyjs nicht geplant.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.