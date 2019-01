Der Bundestag hat an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren erinnert.

In einer Feierstunde sagte die frühere Bundestagspräsidentin und Frauenministerin Süssmuth, es müsse im Bewusstsein bleiben, was damals geleistet worden sei. Man dürfe aber keine weiteren Jahrzehnte warten, um den nächsten Schritt zu tun: nämlich noch mehr Frauen in die Politik zu bringen.



Die frühere Frauenministerin Bergmann verlangte Gesetzesänderungen, um den Anteil von Frauen in der Politik zu erhöhen. Nur dort, wo Parteien eine verbindliche Quote festgelegt hätten, finde man eine angemessene Vertretung von Frauen in den Parlamenten, sagte sie im Bundestag. Zur Durchsetzung einer Wahlrechtsreform brauche man ein breites Bündnis von Frauen innerhalb und außerhalb der Parlemente.

Bundestagspräsident Schäuble: "Wir feiern etwas Selbstverständliches"

Bundestagspräsident Schäuble sagte zur Eröffnung der Debatte, heute werde etwas Selbstverständliches gefeiert: dass nämlich Frauen die selben Rechte hätten wie Männer. Es habe aber lange gedauert, bis dieses Postulat in Gesetzesform gegossen worden sei.



Das aktive und passive Wahlrecht für Frauen in Deutschland war im November 1918 verkündet worden. Zum ersten Mal angewandt wurde es bei der Wahl zur Weimarer Nationalversammlung am 19. Januar 1919.



Der Deutsche Frauenrat verlangte einen höheren Frauenanteil in den Parlamenten. Im Bundestag liege er derzeit nur bei 31 Prozent, erklärte der Frauenrat. Hier müsse es Änderungen im Wahlrecht geben, um einen Anteil von 50 Prozent zu erreichen. Der Deutsche Frauenrat ist ein Dachverband von rund 60 Frauenorganisationen.