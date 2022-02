Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen (Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa)

Auch der ukrainische Präsident Selenskyi wird seine Sicht auf die Vorgänge darlegen. Darüber hinaus wollen sich am Rande des weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik die Außenminister mehrerer Länder über das weitere Vorgehen im Konflikt mit Russland abstimmen.

Ukrainisch-deutsche Organisationen riefen für heute zu einem Europäischen Tag der Solidarität mit der Ukraine auf. In vielen Städten Europas würden dazu Kundgebungen stattfinden, teilten der Zentralverband der Ukrainer in Deutschland und die Dialog-Plattform "Kiewer Gespräche" in Berlin mit.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.